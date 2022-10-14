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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «В дерби будет забито не меньше трёх мячей» эксклюзив

14 Октября 2022 • 11:42 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
1 2.15 X 3.70 2 3.15
16.10 20:00

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем дерби со «Спартаком».

- Кто, на ваш взгляд, в более оптимальной ситуации подходит к дерби?

- Команды подходят одинаково, потому что они идут рядом в таблице, и потому что игра у них не стабильная. Бывали очень хорошие отрезки, особенно в начале сезона. Игра радовала зрителей и приносила результат. Но у ЦСКА была скомканная подготовка к чемпионату, «армейцы» попали в функциональную яму, поэтому непонятные матчи случились. У «Спартака» пошли травмы. Мозес и Мартинс выбыли, и атакующий потенциал снизился. Плюс не наладили взаимодействия в защите. Поэтому и результаты у команд почти одинаковые.

- Уже известно, что Джикия сможет восстановиться к дерби, хотя в клубе были опасения, что он пропустит матч. Насколько это ключевой игрок для «Спартака»?

- Это очень важный футболист для «красно-белых». После отъезда Жиго он остался один в обороне, на котором все держится. Если что-то с ним случится, то у «Спартака» будут проблемы сзади. Особенно когда на защитников будет идти сильное давление в матчах с конкурентами. Ну и отмечу связку Промес – Соболев, которая выделяется в нашем чемпионате. Уже пару сезонов они показывают стабильную сыгранность и результат. Они оба могут и отдать, и забить.

- Кто сейчас более опасен - Промес или Соболев?

- Оба имеют свои плюсы. Соболев может вверху зацепиться, корпус подставить. Промес за счет скорости и голевого чутья приносит пользу. Плюс исполнительское мастерство у него повыше, чем у Соболева. Они разноплановые и дополняют друг друга. Не зря они входят в тройку лучших тандемов в Европе. Но у ЦСКА есть свои козыри - Медина и Карраскаль. Если они проявят свои лучшие качества. Если «Спартак» будет играть сзади так же, как с «Крыльями Советов», если эти два «армейца» получат пространство, то на скорости будут терзать, и все ляжет на среднюю линию.

- «Спартак» больше ЦСКА забил в чемпионате, но и пропустил больше. Что вы об этом думаете?

- У ЦСКА Дивеев травмирован, и образовалась проблема сзади. Есть несыгранность. Щенников пока никак себя не обретет. Тоже есть свои сложности. Думаю, что кому больше повезет, у того больше шансов. Главное, чтобы судейские ошибки не вмешались, и все решалось на поле, а не на ВАР или, тем более, в кабинетах.

- На матч назначили Карасёва – это один из самых авторитетных судей РПЛ.

- Все равно, это человеческий фактор. Но это хорошее назначение.

- Для главных тренеров команд, Федотова и Абаскаля, противостояние ЦСКА и «Спартака» первое в их тренерской карьере. Ждать ли каких-то тренерских сюрпризов или заготовок?

- Если бы команды подходили к игре в своем лучшем состоянии, было бы меньше травмированных, то для маневра было бы больше пространства. А сейчас нет особо выбора, чтобы кого-то удивить. Мы знаем, что «Спартак» может сыграть только в четыре защитника. То есть, некем удивлять. Плюс Умяров под вопросом. Но у ЦСКА Карраскаль сбавил, не показывает уже несколько матчей свой уровень. Медина тоже. У обеих команд маневры ограничены.

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- Много голов мы увидим?

- Мяча три должны быть забиты в этом матче. Думаю, что если будет ничья, то крупная, 2:2, например.

- Есть ли для вас фаворит в дерби?

- Нет. Может, чуть лучше «Спартак» показывал результаты. Но если бы у «Крыльев Советов» было чуть больше мастерства, не факт, что хозяева победили бы. Потому что у гостей было много шансов забить. Но хозяева использовали свои моменты, потому что впереди более мастеровитые футболисты.

- Исключаете, что будет разгром какой-то из команд? У «Спартака» уже семь крупных побед в этом сезоне.

- Все может быть. Кто мог предположить, что спартаковцы разгромят «Зенит» в Кубке? Дерби будет таким, что может качнуться в любую сторону.

Елена Григорьевская

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Комментарии (1)
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unencewale
14 Октября 2022 в 12:19
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