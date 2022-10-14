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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера оценил расклад сил в дерби ЦСКА - «Спартак»

14 Октября 2022 • 09:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.15 X 3.70 2 3.15
16.10 20:00

Итальянский тренер Массимо Каррера, известный по работе в московском «Спартаке», поделился ожиданиям от дерби между своей бывшей командой и ЦСКА в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Это будет матч примерно равный по силам, но все же думаю, что у «Спартака» сейчас лучшее состояние, учитывая последние результаты, что может иметь значение!» - приводятся слова наставника на страницах «Спорт-экспресса».

ЦСКА примет «красно-белых» на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

В преддверии дерби хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице, а гости располагаются на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Массимо Каррера
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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