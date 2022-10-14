Каррера оценил расклад сил в дерби ЦСКА - «Спартак»

Итальянский тренер Массимо Каррера, известный по работе в московском «Спартаке», поделился ожиданиям от дерби между своей бывшей командой и ЦСКА в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Это будет матч примерно равный по силам, но все же думаю, что у «Спартака» сейчас лучшее состояние, учитывая последние результаты, что может иметь значение!» - приводятся слова наставника на страницах «Спорт-экспресса».

ЦСКА примет «красно-белых» на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

В преддверии дерби хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице, а гости располагаются на третьей строчке.