Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов вернулся в клуб. Он получил должность в стане «красно-белых» и будет следить за всеми футболистами клуба, которые выступают за другие команды на правах аренды. Об этом рассказывается на страницах официального сайта «Спартака».

К работе в «Спартаке» Никита Баженов приступит в понедельник, 17 октября.

«Мы считаем, что игроки, которые находятся в аренде, должны чувствовать внимание и поддержку со стороны клуба», - высказался Пол Эшуорт, который в «Спартаке» с недавних пор занимает пост спортивного директора.

Никита Баженов играл за «Спартак» в 2004-2010 годах. За этот период он провёл 136 матчей и забил 23 гола.