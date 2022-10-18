Кавазашвили высказался о конфликте между наставниками ЦСКА и «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о конфликте между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

«Я не хотел бы, чтобы наш русский менталитет опускался настолько, что мы оскорбляем гостей. Считаю, что Гильермо Абаскаль наш гость, а их нельзя обзывать», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Эксперт заявил, что на месте Федотова, если там что-то было со стороны Абаскаля, то он пошел бы к арбитру и сказал про оскорбления, а не стал бы посылать тренера матом.

Напомним, встреча 13-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» завершилась результативной ничьей 2:2.