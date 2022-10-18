Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили высказался о конфликте между наставниками ЦСКА и «Спартака»

18 Октября 2022 • 18:40 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о конфликте между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

«Я не хотел бы, чтобы наш русский менталитет опускался настолько, что мы оскорбляем гостей. Считаю, что Гильермо Абаскаль наш гость, а их нельзя обзывать», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Эксперт заявил, что на месте Федотова, если там что-то было со стороны Абаскаля, то он пошел бы к арбитру и сказал про оскорбления, а не стал бы посылать тренера матом.

Напомним, встреча 13-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» завершилась результативной ничьей 2:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Анзор Кавазашвили Владимир Федотов Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
18 Октября 2022 в 19:07
кони думают, что им до сих пор все можно как при Гнидере, который в итоге просрал клуб))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
18:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не понимает, зачем слушать высказывания Салиховой
18:50 · Кубок России
​«Локомотив» потерял Игнатьева
18:40 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили высказался о конфликте между наставниками ЦСКА и «Спартака» 1
18:25 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о возможной дисквалификации Федотова
18:17 · Россия. Премьер-лига
​Каррера не готов возвращаться в Россию
18:13 · Россия. Первая лига
Хавбек «Уфы» Голубев: Все в шоке, такой большой клуб на глазах сыплется
17:59 · Россия. Премьер-лига
​В «Оренбурге» готовы продать Сычевого в «Барселону» или «Ювентус»
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Хохлов выиграл суд - его фамилию блокировали в социальной сети, принимая её за оскорбление жителей Украины
17:46 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА Новиков: А в КДК уверены, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском языке?
17:46 · Кубок России
«Локомотив» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:41 · Кубок России
​Гилерме – в основе «Локомотива» на матч с «Химками»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что судейство в дерби ЦСКА – «Спартак» не повлияло на результат
16:46 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко — о конфликте Федотова с Абаскалем: «Мне эта история не интересна»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Федотов и Абаскаль приглашены на заседание КДК
16:21 · Россия. Премьер-лига
​«У нас не крепостное право»: Губернатор Никитин высказался о возможном переходе Галактионова в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем