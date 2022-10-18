Титов считает, что «Спартак» должен конкурировать с «Зенитом»

Легенда столичного «Спартака» Егор Титов высказался о перспективах «красно-белых» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-полузащитник российской сборной отреагировал на заявление бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева, высказавшегося о конкуренции с «Зенитом».

«Полностью согласен с Олегом Ивановичем. И это дерби, хоть и не вышло для нас победным, все равно стало небольшим, но всё-таки шагом вперед», – заявил Титов в интервью«Спорт-Экспрессу».

Напомним, что московский клуб занимает вторую строчку в таблице Российской премьер-лиги, отставая на семь баллов от «Зенита».

