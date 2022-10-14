Корнеев: Если Зиньковский будет играть с Промесом, то оба фланга «Спартака» станут работать как часы

Экс-игрок ЦСКА Игорь Корнеев высказался о ситуации нападающего Антона Зиньковского в «Спартаке».

«Можно ли сравнить Зиньковского с Бакаевым? Считаю, что Бакаев все же более ярко выраженная «десятка». Но в целом для меня удивительно, почему Зиньковский не начинает игры в старте», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, когда Зиньковский появляется на поле, он помогает «Спартаку» добиваться положительного результата, поэтому они должны играть с Куинси Промесом в основе на разных флангах.

В текущем сезоне 26-летний Зиньковский принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.