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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин раскритиковал Зобнина за момент в матче с ЦСКА

17 Октября 2022 • 15:33 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал эпизод, произошедший в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2), в котором игрок гостей Роман Зобнин просил «армейцев» остановить свою атаку, так как два футболиста лежали в этот момент на газоне.

Алдонин считает, что Зобнин в этом моменте допустил ошибку, которая послужит ему хорошим уроком. Напомним, что этот эпизод завершился голом нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«Неужели Чалову надо было остановиться и вернуть мяч оппонентам? Выбей снаряд в аут и потом решай вопросы. Есть правила игры, и Роман почему-то решил трактовать их по-своему. Никогда не надо останавливаться, пока не услышал свистка», — цитирует Алдонина RT.

После московского дерби «Спартак» набрал 26 очков, поднявшись на второе место турнирной таблицы РПЛ. ЦСКА же отстаёт от «красно-белых» на один балл и занимает третью строчку.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Алдонин Роман Зобнин
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