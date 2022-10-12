В «Спартаке» отреагировали на информацию о травме Умярова

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Наиля Умярова. Ранее сообщалось, что хавбек травмировал плюсневую кость, поэтому пропустит несколько ближайших матчей, в том числе, дерби с ЦСКА.

«Все комментарии на тему состояния здоровья игроков появляются после окончательного подтверждения диагноза по согласованию с медицинским штабом», — передает слова Зеленова «Чемпионат».

Представитель «красно-белых» добавил, что на данный момент не может ничего сказать про состояние Умярова.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги состоится 16 октября, начало игры запланировано на 20:00 по мск.