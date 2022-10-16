Гусев: «ЦСКА очень силён физически»

Центральным матчем тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет поединок московских клубов «Спартак» и ЦСКА, который состоится в воскресенье, 16 октября. Своими ожиданиями от матча поделился экс-футболист московского клуба Ролан Гусев. Он считает, что «Спартаку» будет непросто справиться с сильным физически ЦСКА.

- Я ожидаю победы ЦСКА. Хочу, чтобы это произошло. Команда ЦСКА очень впечатляет, хорошо готова физически. Каждый футболист понимает, что ему нужно делать на футбольном поле. Очень хорошо сейчас ЦСКА выглядит, - считает Гусев, слова которого цитирует Vprognoze.ru.