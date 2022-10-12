Никифоров не ждёт ничьей в дерби ЦСКА - «Спартак»

Трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Юрий Никифоров прокомментировал предстоящее московское дерби.

По мнению специалиста, в этом матче нет выделяющейся команды, так как неплохо на дистанции идут как «армейцы», так и «красно-белые». Дать прогноз на исход игры довольно непросто, но матч будет захватывающим, несмотря на небольшое количество забитых мячей. Никифоров считает, что ничейного результата в дерби не будет.

«Нынешний «Спартак» в первую очередь привлекателен тем, что начал набирать очки», - цитирует тренера сборной России «Матч ТВ».

«Что касается ЦСКА, в коллектив перед началом сезона пришел новый тренер, отличный специалист», - добавил Никифоров.