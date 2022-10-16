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Хаджи предположил, с каким счётом завершится дерби ЦСКА - «Спартак»

16 Октября 2022 • 12:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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Через 7 ч. 42 мин.

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о противостоянии «красно-белых» и ЦСКА в рамках 13-го тура чемпионата России.

«В «Спартаке» складывается хорошая обстановка. Есть предпосылки к победе. Не с разгромным счетом, но думаю, в два мяча должны победить. Надеюсь на 2:0, хотя 3:1 - тоже красиво», - приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

Московское дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

После 12 туров «армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а «красно-белые» находятся на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Хаджи
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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