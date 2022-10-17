Грушевский назвал результат матча ЦСКА — «Спартак» справедливым

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «армейцы» сыграли вничью со «Спартаком» (2:2).

По мнению Грушевского, итоговый результат полностью отражает ход минувшей встречи, где инициатива постоянно переходила от одной команды к другой.

«На мой взгляд, ничья — это наиболее справедливый результат. Вчерашней результат можно считать высшей спортивной справедливостью», — цитирует Грушевского Sport24.

Кроме того, юморист похвалил нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, оформившего дубль, и полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского за хорошую игру. Также Грушевский раскритиковал колумбийского игрока своей любимой команды Хорхе Карраскаля, который, по его мнению, слишком часто терял мячи.

После этого матча ЦСКА поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Теперь отставание от лидирующего «Зенита» составляет восемь баллов.