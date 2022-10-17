Мостовой — о моменте с Зобниным: «Есть одно футбольное правило — нужно играть до свистка»

Бывший игрок «красно-белых» Александр Мостовой высказался об эпизоде в дерби ЦСКА – «Спартак» с участием полузащитника Романа Зобнина.

«Эпизод получился немного спорным. В таких моментах зачастую апеллируют к судье — свистнул ли он, остановил ли матч. Поэтому есть одно непреложное футбольное правило — нужно играть до свистка», — заявил Мостовой RT.

Эксперт сказал, что не понимает поведение Зобнина, который начал размахивать руками, ведь бывают ситуации, когда игрок лежит, а команда продолжает игру и забивает.

Напомним, матч 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 2:2.