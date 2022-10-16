​Федотов накричал на игрока «Спартака» - не обошлось без мата

Дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» получается жарким – команды борются за каждый мяч, рассчитывая обыграть принципиального соперника. По ходу игры главный тренер «армейцев» Владимир Федотов накричал на полузащитника «красно-белых» Данила Пруцева, когда тот лежал на газоне около бровки поля.

«Вставай!» - крикнул Федотов, добавив несколько ругательных слов. Тренер ЦСКА подозревал Пруцева в симуляции.

После первого тайма ЦСКА обыгрывает «Спартак» (1:0) благодаря голу Фёдора Чалова. Следить за вторым таймом этой битвы можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.