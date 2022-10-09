Мостовой назвал лучшего игрока «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру нападающих «красно-белых» Александра Соболева и Куинси Промеса.

«Соболев — молодец, использует свои моменты. Но лучший все равно Промес. В «Спартаке» все держится на голландце. Он выделяется: отдает много передач, подводит к голам и забивает сам», — заявил Мостовой «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач.

На счету Промеса в этом сезоне 14 голов и 6 ассистов в 16 встречах с учетом всех турниров.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.