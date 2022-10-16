Акинфеев оценил форму лидеров «Спартака»

Лидер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в преддверии дерби со «Спартаком» высказался об атакующем дуэте «красно-белых» Куинси Промес – Александр Соболев.

«Спартак» показывает яркую игру, много забивает. В хорошей форме Промес и Соболев. Наша задача - сыграть строго в обороне и постараться выключить лидеров соперника из игры», - приводятся слова вратаря «армейцев» на страницах «Спорт-экспресса».

Столичное дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

По итогам 12 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Спартак» располагается на третьей строчке.