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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов: «Дерби есть дерби, это отдельная песня»

16 Октября 2022 • 18:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.30 X 3.65 2 3.15
Через 0 ч. 15 мин.

Центральным матчем тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча ЦСКА и «Спартака». Бывший вратарь армейского клуба Вячеслав Чанов поделился своими ожиданиями от этой игры.

- Дерби есть дерби, и кто на каком месте, здесь не имеет никакого значения. Это совершенно отдельная песня и совершенно другая психологическая подоплека. Так что здесь ждать что-то конкретное и быть в чем-то уверенным нельзя, - заявил Чанов в эфире телеканала «Матч ТВ».  

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках тринадцатого тура чемпионата России начнется в 20 часов по московскому времени, следить за ней можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, она будет доступна по ссылке на наш сайт.

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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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