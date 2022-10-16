Чанов: «Дерби есть дерби, это отдельная песня»

Центральным матчем тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча ЦСКА и «Спартака». Бывший вратарь армейского клуба Вячеслав Чанов поделился своими ожиданиями от этой игры.

- Дерби есть дерби, и кто на каком месте, здесь не имеет никакого значения. Это совершенно отдельная песня и совершенно другая психологическая подоплека. Так что здесь ждать что-то конкретное и быть в чем-то уверенным нельзя, - заявил Чанов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках тринадцатого тура чемпионата России начнется в 20 часов по московскому времени, следить за ней можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, она будет доступна по ссылке на наш сайт.