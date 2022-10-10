Орлов: «Зиньковскому нужно больше доверять»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Журналист отметил качественную работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля, благодаря которой преобразились нападающие команды Куинси Промес и Александр Соболев. Вместе с тем Орлов не понимает, почему так мало играет 26-летний полузащитник Антон Зиньковский.

«Немного непонятно, почему Зиньковский выходит только на замену. Во втором тайме он сыграл здорово. У парня прекрасные данные, ему нужно больше доверять. Он может стать настоящим плеймейкером «красно-белых», — приводит слова Орлова«Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Зиньковский провёл за «Спартак» 11 матчей, отметившись в них одним забитым голом и одной результативной передачей. Напомним, футболист перешёл в московский клуб минувшим летом из «Крыльев Советов».