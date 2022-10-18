Титов оценил прогресс в игре Чалова

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в нынешнем сезоне. В недавнем дерби против «Спартака» форвард отметился двумя забитыми мячами и был признан лучшим футболистом матча.

«Двумя голами Фёдор заслужил право стать лучшим. «Спартаку» он еще не забивал. Аренда в Швейцарию не прошла даром - он стал тверже, увереннее. Значит, есть характер», - передает слова Титова «Спорт-экспресс».

Напомним, что Чалов выступал на правах аренды за швейцарский «Базель» с февраля по июнь 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 14 поединков за «армейцев», отметившись десятью голами и двумя результативными передачами.