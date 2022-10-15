Мойзес: «ЦСКА считается перспективным клубом для бразильцев»

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о том, как в Бразилии относятся к московскому клубу.

Напомним, 27-летний футболист перешёл в ЦСКА минувшим летом из «Интернасьонала». В составе «армейцев» Мойзес успел провести 11 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Футболист признался, что перед переездом в Россию он навёл справки про свой новый клуб.

«Мы, бразильцы, говорим, что ЦСКА хороший клуб. В этой команде всегда тепло и по-дружески встречают бразильцев. ЦСКА считается перспективным клубом для бразильцев», — цитирует Мойзеса «Матч».

Свой следующий матч «армейцы» проведут завтра, 16 октября, против «Спартака». Начало — в 20:00 по московскому времени.