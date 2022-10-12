Лапочкин считает, что Карасёв справится с дерби ЦСКА - «Спартак»

Бывший российский футбольный судья Сергей Лапочкин прокомментировал назначение Сергея Карасёва на центральный матч 13-го тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Спартаком».

Специалист считает, что назначение Карасёва на матчи - классический вариант в связи с тем, что он является лучшим арбитром страны. Лапочкин отметил, что специалист способен достойно рассудить игры не только российского, но и европейских чемпионатов, так как у него очень большой опыт за спиной.

«Это абсолютно заслуженное назначение», - цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

Московское дерби состоится 16 октября в 20:00 на поле «армейцев».