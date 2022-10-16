Филимонов рассказал, кто победит в дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов высказался о предстоящем поединке против ЦСКА в 13-м туре чемпионата России.

«Верю, что «Спартак» победит. Будет яркая игра, команды много забивают. Победа в таком матче - это всегда важно. Победитель укрепит свои позиции на втором месте», - приводит слова Александра «Спорт-экспресс».

Столичное дерби примет стадион «ВЭБ Арена». Матч пройдет 16 октября и начнется в 20:00 по московскому времени.

В преддверии поединка «Спартак» с 25 баллами занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «армейцы», набрав 24 очка, располагаются на четвертой строчке.