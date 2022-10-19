Федотов оценил перформанс Чалова против «Спартака»

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре Фёдора Чалова в прошедшем «дерби всея Руси» против «Спартака».

Напомним, что воспитанник «армейцев» отметился дублем в ворота Александра Селихова, впервые в карьере огорчив «красно-белых». «Как тренер ЦСКА отметил бы действия всех игроков. Чтобы Федя провел такой матч, все должны делать свою работу на отлично. Но, если брать два забитых гола плюс качественную работу в прессинге и подыгрыше, это был очень продуктивный матч персонально для него», – заявил главный тренер в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Федотова, перед игрой со «Спартаком» Чалову не требовались лишние слова, поскольку была видна его уверенность и концентрация в период тренировочного процесса.

Напомним, что дубль Фёдора позволил ЦСКА не уступить в столь принципиальной встрече. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги на счету Чалова девять голов в 13 играх.

