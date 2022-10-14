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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Защитник ЦСКА вспомнил о слухах, связывавших его с «Зенитом»

14 Октября 2022 • 15:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

В летнее трансферное окно состав ЦСКА пополнил защитник – Виллиан Роша. Несколько лет назад в прессе появлялись слухи, связывающие бразильца с «Зенитом». Футболист дал комментарий на этот счёт.

«Да, эти новости появлялись, но мне агент ничего такого не говорил. Думаю, там не было официального предложения. Мне точно ничего не приходило», - высказался Роша, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

ЦСКА в настоящий момент готовится к главному дерби Москвы против «Спартака». Команды проведут очный матч в тринадцатом туре Премьер-лиги в ближайшее воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

На текущий момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Виллиан Роша
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