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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карасёв станет главным арбитром дерби ЦСКА — «Спартак» слухи

12 Октября 2022 • 15:44 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

По информации издания «Спорт-Экспресс», Сергей Карасёв станет главным судьей предстоящего столичного дерби между ЦСКА и «Спартаком».

Сообщается, что другими кандидатами на столь серьёзную роль были Павел Кукуян и Владислав Безбородов, однако итоговый выбор пал именно на Карасёва. Это «дерби всея Руси» станет седьмым в карьере Сергея. Последний раз под наблюдением Карасёва «Спартак» и ЦСКА играли осенью прошлого года. Тогда верх с минимальным счётом взяли «красно-белые».

Напомним, что принципиальный матч пройдёт на домашнем поле «армейцев» в ближайшее воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. 
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Карасёв
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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