По информации издания «Спорт-Экспресс», Сергей Карасёв станет главным судьей предстоящего столичного дерби между ЦСКА и «Спартаком».

Сообщается, что другими кандидатами на столь серьёзную роль были Павел Кукуян и Владислав Безбородов, однако итоговый выбор пал именно на Карасёва. Это «дерби всея Руси» станет седьмым в карьере Сергея. Последний раз под наблюдением Карасёва «Спартак» и ЦСКА играли осенью прошлого года. Тогда верх с минимальным счётом взяли «красно-белые».

Напомним, что принципиальный матч пройдёт на домашнем поле «армейцев» в ближайшее воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.

