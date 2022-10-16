Бубнов рассказал, кто победит в дерби ЦСКА - «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, чего ждет от сегодняшнего московского дерби ЦСКА – «Спартак».

«1:2. Матч тура. Игра, которая во многом определяет гонку за медали. Атака у «Спартака» помощнее, да и оборона ЦСКА после травмы Дивеева дает сбои. Ставлю на «красно-белых», - цитирует Бубнова Sportbox.

Дерби состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:00 по столичному времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

Перед сегодняшним матчем ЦСКА занимает четвертое место в таблице, а «красно-белые» идут на третьей строчке.