Камоцци — о матче с ЦСКА: «Спартаковцы докажут, что Москва «красно-белая»

Франко Камоцци, советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

Камоцци заявил, что верит в победу своей любимой команды в игре против принципиального соперника.

«Как это часто бывает, спартаковцы забьют как можно больше голов и докажут, что Москва «красно-белая», — приводит слова Камоцци Sport24.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. Отметим, что команды являются соседями по турнирной таблице, в которой «красно-белые» занимают третью строчку и опережают «армейцев» на одно очко.