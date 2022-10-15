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Карраскаль: «ЦСКА - «Спартак» - серьёзная битва двух мощных противников»

15 Октября 2022 • 07:38 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.12 X 3.70 2 3.20
16.10 20:00

Легионер столичного ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о предстоящем поединке против «Спартака» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

«Мы следим за успехами «Спартака». Они сейчас на подъёме и очень хорошо выступают. Но мы тоже набрали хороший ход. Будет серьезная битва двух мощных противников», - передает слова колумбийского полузащитника «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 16 октября. Начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Перед этой встречей «армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль
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