Карраскаль: «ЦСКА - «Спартак» - серьёзная битва двух мощных противников»

Легионер столичного ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о предстоящем поединке против «Спартака» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

«Мы следим за успехами «Спартака». Они сейчас на подъёме и очень хорошо выступают. Но мы тоже набрали хороший ход. Будет серьезная битва двух мощных противников», - передает слова колумбийского полузащитника «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 16 октября. Начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Перед этой встречей «армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на третьей строчке.