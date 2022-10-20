Заболотный оценил дерби против «Спартака»

Центрфорвард московского ЦСКА Антон Заболотный высказался о недавнем дерби против «Спартака». Встреча прошла в рамках 13-го тура Премьер-лиги и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

«Слушайте, по-моему, отличное дерби. Счет 2:2, какой хороший результат? У нас хорошая команда, «Спартак» тоже хорошая команда. Интересная игра получилась, туда-сюда», - передает слова нападающего ТАСС.

Следующий матч «армейский» коллектив проведет в рамках 14-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга». Встреча состоится 23 октября. Перед этой игрой подопечные Владимира Федотова занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.