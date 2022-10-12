Соломатин объяснил, в чём Соболев лучше Чалова

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин в преддверии матча 13-го тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Спартак», сравнил между собой нападающих команд Александра Соболева и Фёдора Чалова.

«Соболев сейчас выглядит лучше Чалова только с точки зрения того, что у него летят мячи в ворота, а у Фёдора нет. Если бы Чалов бил чуть чаще в сторону, то было бы больше голов. Сейчас они одни из главных нападающих в нашем футболе», — цитирует Соломатина Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний Соболев провёл в составе «красно-белых» 15 матчей, забив в них восемь голов и отдав пять результативных передач. На счету 24-летнего Чалова восемь мячей и два ассиста в 13 встречах.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20:00 по московскому времени.