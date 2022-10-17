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Акинфеев - худший игрок дерби ЦСКА - «Спартак»

17 Октября 2022 • 07:57 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Голкипер и капитан столичного ЦСКА Игорь Акинфеев признан худшим игроком вчерашнего дерби со «Спартаком» (2:2) по версии экспертов портала Whoscored. Выступление 36-летнего вратаря оценили в 5,9 балла, что является самой плохой оценкой среди всех игроков, принявших участие в матче.

Лучшим в составе «армейцев» стал нападающий Фёдор Чалов (8,2), оформивший дубль. В «Спартаке» самую высокую оценку получил полузащитник Антон Зиньковский (7,2), забивший один мяч.

После дерби «красно-белые» с 26 баллами занимают второе место в турнирной таблице, а ЦСКА (25) располагается на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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