Акинфеев - худший игрок дерби ЦСКА - «Спартак»

Голкипер и капитан столичного ЦСКА Игорь Акинфеев признан худшим игроком вчерашнего дерби со «Спартаком» (2:2) по версии экспертов портала Whoscored. Выступление 36-летнего вратаря оценили в 5,9 балла, что является самой плохой оценкой среди всех игроков, принявших участие в матче.

Лучшим в составе «армейцев» стал нападающий Фёдор Чалов (8,2), оформивший дубль. В «Спартаке» самую высокую оценку получил полузащитник Антон Зиньковский (7,2), забивший один мяч.

После дерби «красно-белые» с 26 баллами занимают второе место в турнирной таблице, а ЦСКА (25) располагается на третьей строчке.