Гладилин подвёл итоги дерби ЦСКА - «Спартак»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о результате поединка против ЦСКА. Столичное дерби завершилось вничью со счетом 2:2.

«Обе команды стремились выиграть, это было видно. В первом тайме более ярко играл ЦСКА, а во втором было преимущество «Спартака», но в результат закономерен», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

По итогам 13 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 26 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Армейцы», имея на одно очко меньше, располагаются на третьей строчке. Единоличным лидером является петербургский «Зенит», в копилке которого 33 балла.