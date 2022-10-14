Камоцци оценил решение «Спартака» продлить контракт с Селиховым

Футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением о продлении трудового договора вратаря Александра Селихова со «Спартаком».

«Могу поддержать руководство в этом решении продлить контракт с Селиховым. Это правильное решение. Он уже показал, что является надежным вратарем», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 14 октября, «Спартак» официально объявил о продлении контракта с 28-летним голкипером. Селихов защищает цвета «красно-белых» с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и три раза смог отстоять на «ноль».