Классен: «Цель «Спартака» номер один - победить ЦСКА в дерби»

Защитник Леон Классен, который выступает за столичный «Спартак», прокомментировал победу над самарскими «Крыльям Советов» (5:2) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Мне понравилось, как «Спартак» играл вчера, топ! Посмотрим, дадим ли мы бой «Зениту» за чемпионство. Цель номер один сейчас - победить ЦСКА в дерби!» - передает слова легионера издание «Спорт-экспресс».

По итогам 12 туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Матч «народной команды» против ЦСКА состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена».