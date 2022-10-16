Чалов: Хочу забить «Спартаку», никогда им не забивал

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком». Стоит отметить, что нападающий никогда не забивал «красно-белым» на взрослом уровне.

«Очень хотел бы забить «Спартаку», чтобы наконец-то закрыть этот гештальт. Какой-то нефарт с ними. При этом в академии чуть ли не в каждой игре им забивал», — приводит слова Чалова официальный сайт «армейцев».

Футболист заявил, что не думает о том, чтобы побить свой рекорд по забитым мячам за один сезон. Нельзя сказать, что не важна личная статистика, но результаты команды важнее, добавил форвард.

В этом сезоне на счету 24-летнего Чалова 8 забитых мячей и две результативные передачи в 13 играх во всех турнирах.

ЦСКА примет «Спартак» сегодня, 16 октября, начало игры запланировано на 20:00 по мск.