Юран: КДК тщательно и справедливо разобрался в конфликте Абаскаля и Федотова

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал дисквалификацию Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

«Думаю, КДК тщательно и справедливо разобрался в данной ситуации. Непросто разбирать здесь кто прав, а кто виноват, одному выносить наказание, а другому — нет», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что наставники «Спартака» и ЦСКА получили дисквалификацию на один матч за словесную перепалку, которая произошла в матче 13-го тура Российской премьер-лиги во время столичного дерби. Напомним, встреча завершилась результативной ничьей 2:2.