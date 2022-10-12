В «Спартаке» объяснили провокационное заявление Промеса о матче с ЦСКА

В «Спартаке» прокомментировали высказывание нападающего команды Куинси Промеса о предстоящем дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ.

Напомним, ранее «Спорт-Экспресс» привёл слова голландца: «Мы порвём ЦСКА в предстоящем дерби!»

«Куинси Промесу на улице из толпы задали вопрос: «Will you beat CSKA?» («Вы обыграете ЦСКА?» — прим. «Евро-Футбол.Ру»). На что он ответил: «Yes», — приводит слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. После 12 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» опережают «армейцев» в турнирной таблице на одно очко.