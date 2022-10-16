Мележиков: «Хотелось победы»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» не удержал победу в сражении с земляками из ЦСКА, пропустив гол в самом конце игры. С другой стороны, первыми в этом матче забили именно армейцы, и посему ничью можно считать вполне справедливым исходом игры. Своим мнением об игре поделился генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков - он раздосадован тем, что его команде не удалось победить.

- Дерби есть дерби, думаю, результат закономерен. Хотелось бы победы, но есть одно очко. Не буду по горячим следам комментировать судейство, но по двум-трем эпизодам у нас есть вопросы, - цитирует Мележикова новостное агентство ТАСС.