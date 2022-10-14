Федотов прокомментировал конфликт с Карраскалем

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своём конфликте с полузащитником Хорхе Карраскалем.

Напомним, что по ходу матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1) колумбиец выразил недовольство своей заменой.

«Та ситуация не стоила и выеденного яйца. После тренировки мы поговорили о другом — о тактических элементах игры. Футбол разнообразен, в нём много компонентов. Задача футболиста — слушать и усваивать, делать анализ, брать из этого лучшее и развиваться», — рассказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В текущем сезоне 24-летний Карраскаль провёл в составе «армейцев» 12 матчей, забив в них пять голов и отдав три результативные передачи. После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА набрал 24 очка и расположился на четвёртом месте турнирной таблицы. Свой следующий матч подопечные Федотова проведут 16 октября против «Спартака». Начало — в 20:00 по московскому времени.