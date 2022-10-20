Кавазашвили прокомментировал перепалку Абаскаля и Федотова

Центральным матчем прошедшего, тринадцатого тура российского чемпионата стала встреча ЦСКА и «Спартака», которая завершилась вничью - 2:2. Одним из самых заметных событий игры стал разговор на повышенных тонах между тренерами команд в перерыве матча - Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

Из-за нее обоих даже дисквалифицировали на следующий матч. Ситуацию прокомментировал бывший вратарь красно-белых Анзор Кавазашвили.

- Некоторые журналисты специально раздули. Во-первых, чтобы показать свою значимость в СМИ. Во-вторых, разжигая данный момент, вынести вопрос о наказании тренеров, которые, возможно, им не импонируют. Эти журналисты не являются болельщиками «Спартака» и ЦСКА. Кому-то очень хотелось передать на рассмотрение комитета, - цитирует Кавазашвили издание «Спорт день за днем».