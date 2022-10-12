Ребров: «Вернблум — настоящий клещ»

Технический координатор «Спартака» поделился воспоминаниями об играх против ЦСКА и полузащитнике Понтусе Вернблуме.

«Почему-то сразу вспоминается Понтус Вернблум – всегда он был такой бесячий и кусачий. Постоянно какие-то стычки устраивал, всех поддевал. Настоящий клещ, который никому не дает покоя», — написал Ребров в блоге на Sports.ru.

При этом экс-голкипер отметил, что в жизни Вернблум является приветливым парнем, который после матчей подходил и благодарил за встречу.

Напомним, шведский хавбек защищал цвета «армейского» клуба с 2012 по 2018 год.

Столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по мск.