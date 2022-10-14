Корнеев: «Соболев здорово прибавил при Абаскале»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Александр здорово прибавил при Абаскале. Если раньше от него мячи отскакивали, то теперь все к нему прилипает. Он вообще не отключается, работает все 90 минут», — заявил Корнеев «Спорт-Экспрессу».

По мнению эксперта, между тренером и игроком есть определенная «Химия», форвард в хорошем физическом состоянии, в целом в «Спартаке» отличный микроклимат, команда на многое способна.

В этом сезоне 25-летний Соболев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и сделал пять результативных передач.