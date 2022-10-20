Салихова осталась недовольна дисквалификацией Абаскаля

Жена бывшего владельца «Спартака» Зарема Салихова высказалась о дисквалификации главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Максимум, на что можно было наскрести для Абаскаля, — это дисквалификация на одну игру условно... К сожалению, делается все, чтобы у иностранных специалистов сложилось отрицательное мнение о лиге», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Салихова заявила, что если целью является не допустить появления в российском футболе грамотных тренеров с международной школой, которые украшают нашу унылую лигу, то мы на правильном пути.

Ранее сообщалось, что Абаскаль был дисквалифицирован на одну игру за словесную перепалку с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым. Наставник «армейцев» получил бан на два матча (один условно).