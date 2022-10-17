Газзаев: «Не до всех игроков дошло, что такое дерби»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал свою оценку легионерам «армейского» клуба Хорхе Карраскалю и Хесусу Медине.

«Не до всех игроков дошло, что такое дерби. Крайне возмутительно, как себя ведут Карраскаль и Медина. Тренер делает замену, абсолютно правильную, их надо было ещё раньше менять», - цитирует специалиста «Комсомольская правда».

Бывший наставник «красно-синих» считает, что нынешнему главному тренеру московской команды Владимиру Федотову необходимо применить меру финансового характера к футболистам, так как подобные действия со стороны игроков неприемлемы. В связи с тем, что каждый отдельно взятый легионер выходит на поле взамен потенциальной возможности принятия участия в игре футболиста с российским паспортом, он должен демонстрировать отличную игру в каждом противостоянии.

Дерби ЦСКА – «Спартак» завершилось со счётом 2:2.