Ловчев: «Такие матчи - реклама нашему футболу»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Спартак» не удержал победу в матче с ЦСКА. С другой стороны, первыми в матче забили именно армейцы, и посему ничью можно считать вполне справедливым исходом игры. Так считает и Евгений Ловчев, бывший оборонец красно-белых. Он поделился своим мнением об итогах игры.

- Я не пропотел, конечно, но считаю, что такие матчи — реклама нашему футболу. Вот сейчас удовлетворены внутренне и спартаковские болельщики (клуб проигрывал 0:1), и армейские (тоже уступали 1:2). Результат по такому матчу, - заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».