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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Соболев должен быть не Холанном, а самим собой»

10 Октября 2022 • 14:13 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
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16.10 20:00

Франко Камоцци, советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о нападающем «красно-белых» Александре Соболеве.

Напомним, вчера, 9 октября, Соболев оформил дубль в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2), продлив свою голевую серию до четырёх встреч.

Итальянец отметил, что 25-летнему форварду стоит просто быть самим собой и стараться избегать сравнений с другими футболистами.

«Я думаю, что Соболев должен быть просто самим собой. Без какого-либо сравнения с другими футболистами. Будь то Холанн или кто-то ещё. Он должен работать над собой, потому что у него есть потенциал стать очень хорошим нападающим. У них с Промесом отличная связка», — приводит слова Камоцци Metaratings.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 15 матчей, забив в них восемь голов и отдав пять результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Эрлинг Холанн Франко Камоцци
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