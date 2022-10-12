​Назначен арбитр на дерби ЦСКА – «Спартак»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи 13-го тура Премьер-лиги. Как и ожидалось, главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» обслужит бригада Сергея Карасёва.

У мониторов ВАР помогать Сергею Карасёву будут Сергей Иванов и Максим Гаврилин.

Битва между ЦСКА и «Спартаком» стартует на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 16 октября, в 20:00 по московскому времени.

После двенадцати сыгранных туров «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место, а ЦСКА – четвёртое. Команды разделяет всего лишь один зачётный балл.

Добавим, что лидером чемпионата является «Зенит».