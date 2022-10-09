Абаскаль рассказал, какая позиция наиболее комфортная для Промеса

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, на какой позиции нападающий Куинси Промес чувствует себя лучше всего.

«Какая позиция наиболее комфортная для Промеса? По центру. Там он наиболее опасен, он может смещаться в разные зоны, читать игру, создавая тем самым пространство для партнеров по команде», — передает слова Абаскаля «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету 30-летнего нидерландца 14 забитых мячей и 6 результативных передач в 16 матчах с учетом всех турниров. Действующий трудовой договор Промеса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года.

«Красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 12-ти туров.