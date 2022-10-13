Прудников – о назначении Баженова: «Никита подходит на эту должность»

Серебряный призёр чемпионата России в составе московского «Спартака» Александр Прудников прокомментировал назначение бывшего одноклубника Никиты Баженова на должность менеджера по игрокам «красно-белых» в аренде.

Прудников сообщил, что уже передал свои поздравления Баженову и отметил, что в России даже не знакомы с таким подходом к делу, в отличие от Европы.

Во времена, когда Прудников был футболистом, практически всем был всё равно на то, где какой игрок находится, так как их таким образом пытались лишить клубной прописки, а сами спортсмены даже не рассматривали возможность возвращения.

«А сейчас в «Спартаке» будет конкретный человек, который будет за ними следить, будет давать по ним данные. Никита подходит на эту должность. Человек с опытом, профессиональный спортсмен, разбирается в футболе. Тем более родной клуб», - цитирует Прудникова«Матч ТВ».