Червиченко: «Абаскаль — лучший тренер «Спартака» за последние 10 лет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля в нынешнем сезоне.

Напомним, во вчерашнем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА «Спартак» сыграл вничью — 2:2. Этот результат позволил московской команде набрать 26 очков и подняться на вторую строчку турнирной таблицы, опередив «Ростов».

По мнению Червиченко, итоговый результат дерби закономерен, так как в первом тайме ЦСКА владел преимуществом, а уже во второй 45-минуте «Спартак» прибавил, перевернув ход встречи.

«Абаскаль изменил игру во втором тайме и это принесло результат. Сейчас уже понятно, что в «Спартаке» появился хороший тренер. С каждым матчем он мне нравится всё больше и больше. Считаю, что за последние десять лет Абаскаль — лучший тренер «Спартака». Команда хорошо двигается, есть мысль, появился характер», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Напомним, 33-летний испанец возглавил «Спартак» минувшим летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Ранее молодой специалист работал в швейцарском «Базеле».