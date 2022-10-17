Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Абаскаль — лучший тренер «Спартака» за последние 10 лет»

17 Октября 2022 • 11:01 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля в нынешнем сезоне.

Напомним, во вчерашнем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА «Спартак» сыграл вничью — 2:2.  Этот результат позволил московской команде набрать 26 очков и подняться на вторую строчку турнирной таблицы, опередив «Ростов».

По мнению Червиченко, итоговый результат дерби закономерен, так как в первом тайме ЦСКА владел преимуществом, а уже во второй 45-минуте «Спартак» прибавил, перевернув ход встречи.

«Абаскаль изменил игру во втором тайме и это принесло результат. Сейчас уже понятно, что в «Спартаке» появился хороший тренер. С каждым матчем он мне нравится всё больше и больше. Считаю, что за последние десять лет Абаскаль — лучший тренер «Спартака». Команда хорошо двигается, есть мысль, появился характер», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Напомним, 33-летний испанец возглавил «Спартак» минувшим летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Ранее молодой специалист работал в швейцарском «Базеле».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Андрей Червиченко Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
12:54 · Россия. Премьер-лига
Чалов призвал не спешить называть «Зенит» чемпионом
12:45 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» довольны работой Ганчаренко
12:39 · Россия. Премьер-лига
Масалитин высказался о судействе в матче ЦСКА – «Спартак»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не видит ничего плохого в высказывании Федотова про Абаскаля
12:27 · Россия. Премьер-лига
Мележиков рассказал о продлении контракта с Селиховым
12:19 · Россия. Премьер-лига
Уткин восхитился голом Зиньковского
12:14 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предъявил претензию главному тренеру «Спартака»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Галактионов возглавит «Локомотив» в ноябре слухи
12:08 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский о моменте с Зобниным: «Некрасиво получилось»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Ионов рассказал, когда вернётся на поле
12:02 · Россия. Премьер-лига
Федун оценил работу судей в дерби ЦСКА - «Спартак»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал двух конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство
11:40 · Россия. Премьер-лига
Тарханов рассказал, за счёт чего «Спартаку» удалось переломить ход матча с ЦСКА
11:37 · Россия. Премьер-лига
Алдонин - о дерби ЦСКА - «Спартак»: «Эта ничья в пользу «Зенита»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Жуков: «Спартак» вышел на матч с ЦСКА очень нервным»
Все новости
Рекомендуем